В Киеве наблюдали поразительный 'огненный' закат солнца. Фото и видео

В Киеве во вторник, 14 января, жители и гости города вечером могли наблюдать необычайно красивый закат. Небо и облака над столицей стали "огненным" цветом.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Красоту можно было увидеть в разных районах города.

Так, вечером вторника, 14 января, в Киеве можно было наблюдать невероятное красивое закат. Наша звезда ненадолго раскрасила небо и облака над городом в огненный цвет. А ребристые тучи только прибавили красоты в этот вечер.

Как пояснили в пресс-службе Укргидрометцентра, зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние.

На холоде в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что усиливает красные и оранжевые тона. Холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света. Это создает дополнительные условия для усиления красного цвета в западном небе.

"Таким образом, зимой красное небо на западе выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света", – добавили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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