'Это входит в норму': синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам до конца зимы

В последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Так что погода до конца зимы может быть нестабильной.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, последнее десятилетие это норма.

"От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – отметила синоптик.

Она рассказала, что с понедельника, 6 января, снова потеплеет, на юге и западе страны ожидается +5…+9 градусов. Возможен дождь – небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Днем почти везде столбики термометров пересекут отметку 0 градусов и перейдут на плюсовые значения.

"Возможен небольшой мороз, но днем до +4 градусов. В западных и южных областях 6 января +5…+9 градусов ", – предупредила Наталья Птуха.

Центр зимы в Украине будет в Карпатах

Настоящая зима в ближайшую неделю останется только в Карпатах. Там в начале недели без осадков, но снежный покров и морозы будут сохраняться. Ночью и днем температура воздуха будет -6...-11 градусов, но в понедельник, 6 января, даже в Карпатах будет ослабление мороза до 0...-5 градусов.

"Пока что в таком режиме, скорее всего, и будем проходить зимний период. Конечно, могут быть и исключения, о которых, если они действительно будут на горизонте, мы обязательно предупредим ", – отметила она.

Напомним, в понедельник, 6 января на Крещение, температура будет плюсовой, на западе и юге местами – сильный ветер в 7-12, с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за перепадов температуры утром на дорогах в Украине, кроме юга, может образоваться гололед.

Как сообщал OBOZ.UA, с 7 января температура в Украине поднимется до 5-12 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя.

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