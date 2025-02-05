Морозы достигнут 12 градусов: синоптик рассказала, где в Украине будет холоднее всего. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидаются заметные изменения погодных условий. Небольшой снег прекратится по всей стране, а ночью установится настоящий зимний холод с температурами от -5 до -9 градусов, кое-где до -12 градусов.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA. По ее словам, к выходным, 8-9 февраля, погода существенно не изменится. На следующей неделе синоптики прогнозируют умеренные морозы ночью, днем температура будет держаться около 0 градусов, а осадков не предполагается.

Птуха рассказала, что на погоду в Украине сейчас влияет холодный арктический воздух, поступающий из северных регионов. Хотя мы находимся в зоне повышенного атмосферного давления, над страной формируется много облаков, так что в большинстве областей возможен легкий снег. В то же время облака защищают от сильного понижения температуры. Днем температура воздуха будет до 0 градусов. Подобные погодные условия будут сохраняться 5-6 февраля.

В пятницу, 7 февраля, высотный циклон постепенно отступит от территории Украины, и на смену ему придет область повышенного атмосферного давления. По словам Птухи, она усилится, что приведет к установлению сухой погоды без осадков. Местами на дорогах будет сохраняться гололедица, а ветер будет преобладать с северо-запада.

В ночные часы температура будет опускаться до -1… -7 градусов, днем будет колебаться от -3 до +3 градусов. На Закарпатье в ближайшие дни возможно потепление до +5 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах: ночью температура будет снижаться до -5... -11 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов.

Как рассказала Птуха, в Карпатах наблюдается снежный покров, который будет сохраняться благодаря устойчивым минусовым температурам. На остальной территории страны значительных снегопадов не предвидится – возможно выпадение снега толщиной 1–3 сантиметра, но он будет распределен неравномерно с отдельными пробелами.

"Итак, как видите, никаких страшных морозов нет. Поэтому в очередной раз подчеркиваем, что не нужно вестись на вбросы по погоде", – подчеркнула синоптик.

С началом следующей недели, с 10 февраля, погода в Украине будет оставаться в основном сухой, без существенных осадков. Температурный режим почти не изменится: ночью ожидаются морозы от -3 до -9 градусов, что типично для зимы. В Карпатах температура будет снижаться до -7...-12 градусов в ночное время. Днем столбики термометров будут показывать от -3 до +3 градусов, а в Закарпатье возможно потепление до +2…+7 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Наталки Диденко, в феврале 2025 года ожидаются похолодания и снегопады. Она предупредила о колебаниях температур в ближайшие дни, а также спрогнозировала более сильные морозы в середине месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!