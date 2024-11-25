Сын прислал фото встречи, которая состоялась после воскресного богослужения в украинской ортодоксальной кафедральной церкви Св. Софии (Собор Святої Софії – Українська Православна Катедра Святої Софії, Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral). Я в ней бывал, когда жил в Монреале неподалеку.

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Пригласил Федора о. Владимир, настоятель храма, – как почетного гостя. "Господин президент, — обратился настоятель к Порошенко — позвольте представить вам нашего юриста. С первого дня войны он безвозмездно ведет дела нашей церкви".

С 22 по 25 ноября в Монреале проходила 70-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО, на нее и приехал не утративший политических амбиций Порошенко. А на встрече с громадой церкви, куда прибыл с супругой, он поблагодарил прихожан за поддержку в 2014 и 2019 годах. На тех выборах украинская диаспора Монреаля действительно в большинстве голосовала за него. Новые прихожане, прибывшие после нападения России на Украину в 2022 году, более критично относятся к бывшему президенту, но в данном случае это не суть важно.

Важно то, что мой Федор поддерживает Украину, важно что, будучи монреальским адвокатом, ведет дела украинских иммигрантов и пользуется уважением громады. О чем и говорит приглашение на эту встречу. Горжусь сыном! И прилагаю его визитку. В той турбулентности, в которую вверг мир Путин и в которую может добавить жару Трамп, читателям Oboz.UA вполне может понадобиться помощь канадского адвоката.