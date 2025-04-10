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Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

Анна Павлова
Новости. Общество
3 минуты
1,1 т.
Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, некомфортная холодная погода, щедрая на осадки (в виде мокрого снега, днем местами с дождем) и порывистым ветром в Украине будут определять атмосферные фронты. Ночью и утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега, только в северных и Винницкой областях без существенных осадков.

Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°С (в Крыму и Приазовье температура 1-4°С тепла). Температура днем 1-6°С, на востоке страны до 8°С. В Карпатах снег. Температура ночью 6-11°С мороза, днем 0-5°С мороза.

В столице и области 11 апреля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°С, в Киеве 1-3°С. Температура днем по области 1-6°С, в Киеве 3-5°С.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. 11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (образование снежного покрова 5-16 см), на дорогах гололедица. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля
Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории Украины заморозки в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, оранжевый), 13 и 14 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5°С (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия будут усложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, повлекут за собой нарушение движения транспорта на дорогах. Заморозки также будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям.

Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

Кроме того, синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации. Во второй половине суток 11 апреля и 12 апреля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 1,0 м.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. К Пасхе 2025 года в Украину придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

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Ранее сообщалось, что погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух. В начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных "плюсов", а иногда могут быть даже заморозки. OBOZ.UA разбирался, какой будет погода в последний весенний месяц по Украине и чего ждать украинцам.

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