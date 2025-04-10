Мокрый снег, местами с дождем: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу, 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, некомфортная холодная погода, щедрая на осадки (в виде мокрого снега, днем местами с дождем) и порывистым ветром в Украине будут определять атмосферные фронты. Ночью и утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега, только в северных и Винницкой областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°С (в Крыму и Приазовье температура 1-4°С тепла). Температура днем 1-6°С, на востоке страны до 8°С. В Карпатах снег. Температура ночью 6-11°С мороза, днем 0-5°С мороза.

В столице и области 11 апреля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°С, в Киеве 1-3°С. Температура днем по области 1-6°С, в Киеве 3-5°С.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. 11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях ночью и утром сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (образование снежного покрова 5-16 см), на дорогах гололедица. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Ночью 11 и 12 апреля на большей части территории Украины заморозки в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, оранжевый), 13 и 14 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5°С (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия будут усложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, повлекут за собой нарушение движения транспорта на дорогах. Заморозки также будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям.

Кроме того, синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации. Во второй половине суток 11 апреля и 12 апреля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 1,0 м.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. К Пасхе 2025 года в Украину придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

Прогнозируется, что май в Украине всегда является месяцем, бьющим температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этом месяце может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

Ранее сообщалось, что погода в мае может удивить украинцев резкими перепадами температур. Несмотря на ожидание летнего тепла, в страну может ворваться арктический воздух. В начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных "плюсов", а иногда могут быть даже заморозки. OBOZ.UA разбирался, какой будет погода в последний весенний месяц по Украине и чего ждать украинцам.

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