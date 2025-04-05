Погода в мае может ошеломить украинцев: каких 'сюрпризов' ждать

Май в Украине всегда является месяцем, который бьет температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этом месяце может порадовать украинцев теплом, но и приготовить неожиданные сюрпризы, в частности температурные перепады.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZ.UA. В частности, в начале мая в некоторых регионах температура опустится до минимальных плюсов, а иногда могут быть даже заморозки.

В Киеве, например, в начале месяца температура днем не будет превышать +12 градусов, а ночью снизится до +3. 2 мая температура днем будет около +10, а ночью поднимется до +5. 3 мая ситуация снова изменится – днем прогнозируется только +9, но ночью +3 градуса.

Во Львове температура в первые дни мая будет еще холоднее. 1 мая днем температура не превысит +9, а ночью упадет до +3. 2 мая днем ожидается всего +4, а ночью температура может опуститься до +1. Третий день месяца будет еще прохладнее: днем – +3 градуса, а ночью – +1.

В Одессе, как и полагается для южного региона, температура будет более комфортной. 1 мая днем ожидается +12 градусов, ночью температура будет держаться на уровне +8. 2 мая в Одессе будет теплее – днем +13, а ночью температура снизится до +7 градусов. Третий день мая будет похож на первый – днем +12, а ночью +6.

В Ужгороде 1 мая температура днем может достигать +16 градусов, а ночью опустится до +7. 2 мая днем ожидается +14, а ночью – +5. 3 мая в Ужгороде снова будет тепло – днем +16, а ночью температура останется на уровне +5.

Май – это переходный месяц, когда температура может вырасти до +30°C, а иногда даже до +35°C, особенно на юге. Однако, как отметила Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, такие температуры встречаются далеко не каждый год, и не стоит исключать сильные колебания.

Но самым большим сюрпризом могут стать заморозки. Хотя предусмотреть их очень сложно, с приходом арктического воздуха в Украину, они могут встречаться даже в мае.

Напомним, после непродолжительного потепления в Украину снова вернется сильное похолодание. Существенное понижение температуры будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, в Украину надвигаются заморозки. Они будут носить потенциально опасный характер. Поэтому следует следить за предупреждениями от синоптиков, чтобы быть готовыми к любому проявлению погоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!