Мокрый снег и густой туман: чем удивит погода в Украине в последний день осени
В Украине в субботу, 30 ноября, небо будет облачным с прояснениями, ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами – небольшой мокрый снег и дождь. Температура днем будет плюсовой, наиболее прохладно будет на востоке и севере.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. На своем сайте эксперты предупредили: в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью и утром будет туман с видимостью 200-500 метров (I, желтый, уровень опасности).
Ветер по Украине – переменных направлений, 3-8 метров в секунду.
На западе, севере и на Винниччине – на дорогах местами гололедица.
Ночью ожидается от 3 градусов мороза на востоке до 5 тепла на юге.
Днем по стране температура будет плюсовой (до 3 тепла), только на севере и востоке термометры могут показать 0.
В большинстве западных и южных областей будет теплее – от +3 до +8 градусов.
Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что на выходных 30 ноября – 1 декабря погода будет обусловлена антициклоном Clemens, поэтому дождя или снега в субботу и воскресенье в основном не будет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!