Мокрый снег и густой туман: чем удивит погода в Украине в последний день осени

В Украине в субботу, 30 ноября, небо будет облачным с прояснениями, ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами – небольшой мокрый снег и дождь. Температура днем будет плюсовой, наиболее прохладно будет на востоке и севере.

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Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. На своем сайте эксперты предупредили: в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью и утром будет туман с видимостью 200-500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Ветер по Украине – переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

На западе, севере и на Винниччине – на дорогах местами гололедица.

Ночью ожидается от 3 градусов мороза на востоке до 5 тепла на юге.

Днем по стране температура будет плюсовой (до 3 тепла), только на севере и востоке термометры могут показать 0.

В большинстве западных и южных областей будет теплее – от +3 до +8 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что на выходных 30 ноября – 1 декабря погода будет обусловлена антициклоном Clemens, поэтому дождя или снега в субботу и воскресенье в основном не будет.

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