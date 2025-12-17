'Могут стать главным активом государства': Залужный обратил внимание на количество ветеранов, которые вернутся после войны

В Украине примерно 1,56 млн ветеранов и ветеранок (по состоянию на июль 2025 года). После завершения активных боевых действий их количество достигнет около 2,5 млн человек.

Видео дня

Соответствующими цифрами поделился бывший главнокомандующий Вооруженных сил, посол в Великобритании Валерий Залужный. Он ссылается на статистику Министерства по делам ветеранов Украины, передают "Новини.LIVE".

Генерал обратил внимание на то, что ветеранов в нашей стране станет значительно больше, если бои прекратятся: с фронта будут возвращаться действующие военнослужащие и, соответственно, они будут приобретать статус ветеранов.

"С высокой вероятностью можно предположить, что в случае прекращения или замораживания активной фазы боевых действий с фронта могут вернуться одновременно где-то 800, от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Численность самих же соответственно ветеранов будет составлять где-то примерно 2,5 млн человек. Давайте запомним эту цифру – 2,5 млн человек", – сказал Залужный.

Если к самим ветеранам добавить членов их семей, то эта цифра будет составлять уже 5–6 млн человек. Это около 20% имеющегося населения Украины, подсчитал ексголовком.

Он напомнил, что общие трудовые ресурсы в Украине (на начало 2023 года) оценивались где-то в 14 млн граждан.

"Тогда давайте с вами решим и подумаем, что могут для государства решить 5–6 миллионов человек? Во-первых, и самое, пожалуй, главное: ветераны действительно могут стать главным активом государства. Активом, кстати, который находится именно в Украине, а не за ее пределами. Цифры говорят сами за себя. Это примерно 20% имеющегося населения Украины", – отметил посол.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В 2025 году минимальная пенсия для участников боевых действий составляет 5 528 гривен, и государство гарантирует ее выплату независимо от индивидуального расчета. Если начисленная сумма меньше, разницу компенсируют через адресную помощь, а дополнительные надбавки и льготный стаж могут существенно увеличить доход ветерана.

– В Украине повысили ежемесячные выплаты семьям погибших Героев – вместо одной минимальной зарплаты они составят 1,5 минимальной с 1 января 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!