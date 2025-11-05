Семьям погибших Героев в Украине изменили размер выплат: сколько теперь будут получать

В Украине повысили ежемесячные выплаты семьям погибших Героев – вместо одной минимальной зарплаты они составят 1,5 минимальной с 1 января 2026 года. Чтобы получить выплаты, семье нужно обратиться в органы соцзащиты или ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие статус погибшего и членов семьи.

Об этом говорится в законопроекте №13164, который был поддержан 259 депутатами. Ранее семьи погибших получали ежемесячное пособие в размере одной минимальной заработной платы.

Теперь эта сумма возрастет до 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января каждого года. Это означает:

выплаты станут на 50% больше , что особенно важно в условиях роста цен;

, что особенно важно в условиях роста цен; в случае, если на помощь претендуют несколько членов семьи , они будут получать деньги поровну , чтобы избежать споров и дискриминации;

, они будут получать , чтобы избежать споров и дискриминации; новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Закон также упорядочивает сам механизм назначения выплат, чтобы избежать задержек и бюрократических преград, с которыми семьи часто сталкивались. Многие семьи, которые потеряли мужа, жену, отца или мать, вынуждены фактически начинать жизнь заново – часто без стабильного источника дохода. Повышение ежемесячного пособия должно уменьшить финансовое давление на эти семьи и обеспечить им более предсказуемую поддержку.

Отдельно существует единовременная государственная помощь семье погибшего военнослужащего. Ее общий размер составляет 15 миллионов гривен, которые выплачиваются в два этапа:

3 млн грн сразу;

сразу; остальные в течение 80 месяцев.

Следует заметить, что ежемесячная выплата, о которой говорится в новом законе, является дополнительной и не заменяет этот пакет поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, родителям новорожденных детей в Украине единоразово будут выплачивать 50 тыс. грн, а ежемесячная поддержка возрастет до 7-8 тыс. грн в зависимости от возраста малыша. Новая система выплат начнет действовать после Нового года, но будет касаться и детей, родившихся в 2025 году.

