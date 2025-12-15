Какая минимальная пенсия участника боевых действий в 2025 году: государство гарантирует фиксированную сумму

В 2025 году минимальная пенсия для участников боевых действий (УБД) составляет 5 528 гривен, и государство гарантирует ее выплату независимо от индивидуального расчета. Если начисленная сумма меньше, разницу компенсируют через адресную помощь, а дополнительные надбавки и льготный стаж могут существенно увеличить доход ветерана.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам и на какую сумму можно рассчитывать. Речь идет о ежемесячной выплате, которая не может быть ниже установленного законом порога и выплачивается всем военным после завершения службы и выхода на пенсию.

В 2025 году минимальная пенсия для УБД определена на уровне 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С учетом всех надбавок ее фактический размер составляет 5 528 гривен в месяц. Если при расчете получается меньшая сумма, государство компенсирует разницу через механизм ежемесячной адресной помощи, чтобы пенсия оставалась не ниже гарантированного минимума.

Размер пенсии участника боевых действий определяется индивидуально и зависит прежде всего от страхового стажа, выслуги лет и денежного обеспечения, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Учитываются не только должностные оклады, но и все надбавки, доплаты, премии и выплаты за воинское звание.

Для военных с полной выслугой лет действует базовая формула. При наличии 20 лет службы у женщин и 25 лет у мужчин пенсия составляет 65% от денежного обеспечения. Система также предусматривает стимул за длительную службу: за каждый год сверх установленной нормы размер пенсии увеличивается еще на 3%. В то же время действует ограничение – общая выплата не может превышать 70% денежного обеспечения.

Если полной выслуги нет, но страховой стаж достаточный, пенсия рассчитывается по другой формуле: 50% денежного обеспечения плюс 1% за каждый дополнительный год стажа. Отмечается, что это позволяет получить пенсию даже тем военным, которые не отслужили полный норматив, но имеют длительный страховой стаж.

Отдельно закон предусматривает льготный порядок зачисления службы в зоне боевых действий. Один месяц службы на фронте считается как три месяца стажа, это может существенно повлиять как на право выхода на пенсию, так и на ее конечный размер.

Кроме основной пенсии, участники боевых действий имеют право на доплаты. Речь идет, в частности, о ежемесячной надбавке в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что в 2025 году составляет 590,25 гривны. Также предусмотрена целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен и разовые выплаты к государственным праздникам. Если же общий размер пенсии со всеми доплатами все равно не дотягивает до минимального уровня, государство добавляет разницу в виде адресной помощи.

Для оформления пенсии участник боевых действий может обратиться в Пенсионный фонд лично или воспользоваться электронным кабинетом. Нужно подать стандартный пакет документов: паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД, документы о прохождении службы и справку о денежном обеспечении.

Кроме пенсионных выплат, участники боевых действий имеют право на широкий перечень социальных льгот. Среди них – скидка на оплату коммунальных услуг в размере 75%, бесплатные лекарства по рецепту, медицинское обслуживание в государственных учреждениях, санаторно-курортное лечение, льготы на проезд в транспорте, налоговые послабления и первоочередное зачисление в учреждения высшего образования на бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 января минимальная пенсия увеличится всего лишь на 234 грн, с 2 361 до 2 595 грн. Бюджетом также предусмотрена традиционная мартовская индексация пенсий. Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация в 2026-м может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты.

