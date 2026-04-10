Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине: полный перечень категорий и пояснения

Во время всеобщей мобилизации в Украине в армию могут быть призваны все военнообязанные граждане. В то же время отдельные категории лиц сохраняют право на отсрочку.

Ее могут предоставить, в частности, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или учебе. Подробнее о том, кто имеет право на отсрочку рассказывает OBOZ.UA.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации в военное время имеют военнообязанные, которые состоят на учете и имеют обоснованные основания, предусмотренные законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К категориям лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, относятся:

– родители трех и более детей при отсутствии задолженности по уплате алиментов;

– те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

– родители или опекуны детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

– кто заботится о сиротах или детях без родительской опеки;

– лица, осуществляющие постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других сиделок;

– один из супругов, если другой проходит службу и есть несовершеннолетний ребенок;

– граждане, чьи близкие погибли или пропали без вести во время защиты Украины;

– люди, которые находились в российском плену.

В перечень лиц, не подлежащих мобилизации, также относятся граждане с медицинскими основаниями. В частности, это люди с инвалидностью I–III группы, подтвержденной соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии.

Отдельно предусмотрено, что граждане, признанные временно непригодными к военной службе, освобождаются от мобилизации на срок до 12 месяцев. После завершения этого периода они обязаны пройти повторный медицинский осмотр.

В период военного положения также не подлежат мобилизации граждане, занимающие государственные должности. Речь идет, в частности, о руководителях министерств и их заместителях, руководителях государственных органов, народных депутатах, судьях, а также отдельных должностных лицах в Офисе президента, Верховной Раде и Кабинете министров.

Кто имеет право на отсрочку из студентов и педагогов

В Украине действуют ограничения и по призыву студентов. Не могут быть мобилизованы соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, а также докторанты и лица, которые проходят интернатуру.

Кроме того, право на отсрочку имеют педагогические работники учреждений профессионального, профессионального предвысшего образования и школ, при условии трудоустройства не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в правилах мобилизации не будет значительных изменений и не перейдут к новому этапу администрирования. В то же время в Министерстве обороны уже подготовили комплексный план трансформации системы мобилизации, которая будет прозрачной и технологичной, прежде всего это касается реформирования ТЦК.

