Могут ли подростки выехать из Украины за границу без родителей: разъяснение

Подростки могут выезжать за границу из Украины без родителей, однако правила зависят от их возраста. Детям до 16 лет для пересечения государственной границы требуется сопровождение взрослых.

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В то же время после 16 лет подростки могут самостоятельно выезжать из Украины, но для юношей действуют дополнительные требования, касающиеся воинского учета. Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Кто из подростков может выехать без родителей

Украинцы в возрасте до 16 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослых. По достижении 16-летнего возраста подростки получают право самостоятельно пересекать государственную границу.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, это касается и 16–17-летних юношей, поскольку ограничения на выезд из Украины распространяются на мужчин призывного возраста от 18 лет.

Какие документы нужны юношам 16–17 лет

Для самостоятельного выезда за границу юношам в возрасте 16–17 лет необходимо иметь загранпаспорт. Кроме того, они должны состоять на воинском учете.

На границе юноша должен предъявить призывное удостоверение с актуальными данными и отметкой о нахождении на воинском учете.

Анищенко также советует перед поездкой установить приложение "Резерв+". По её словам, при пересечении границы информацию о юноше могут проверить в системе "Оберег".

Поэтому перед поездкой стоит проверить актуальность своих данных и убедиться в отсутствии розыска и нарушений.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в приложении "Резерв+" расширили возможность онлайн-оформления отсрочки для педагогических работников. Теперь соответствующий запрос могут подать учителя и другие педагоги учреждений общего среднего образования – без бумажных документов и обращения в ЦНАП.

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