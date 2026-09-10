В "Резерв+" расширили перечень педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн: пошаговая инструкция
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В приложении "Резерв+" расширили возможность онлайн-оформления отсрочки для педагогических работников. Теперь соответствующий запрос могут подать учителя и другие педагоги учреждений общего среднего образования — без бумажных документов и обращения в ЦНАП.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Право на отсрочку система определяет автоматически на основании информации из государственных реестров.
Для оформления отсрочки педагог должен соответствовать нескольким критериям. В частности, учебное заведение должно быть указано в АИКОМ как основное место работы, а педагогическая нагрузка должна составлять не менее 0,75 ставки.
Также должность работника должна относиться к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования. Отдельно система сверяет код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ с кодом основного места работы, указанным в данных Пенсионного фонда Украины.
Для проверки права на отсрочку используются данные Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ) и ПФУ. Поэтому перед подачей запроса важно, чтобы информация о месте работы, должности и педагогической нагрузке была актуальной.
Подать запрос можно непосредственно в приложении:
- Открыть "Резерв+".
- Перейти в раздел "Сервисы".
- Выбрать "Запрос на отсрочку".
- Найти категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования".
- Проверить указанные данные и подтвердить их.
- Отправить запрос.
Загружать справки или другие подтверждающие документы не требуется — необходимую информацию система проверит автоматически.
По завершении проверки пользователь получит уведомление в приложении. Если отсрочка будет одобрена, соответствующие сведения появятся в электронном военно-учетном документе.
В случае неудачного оформления в первую очередь следует проверить данные в АИКОМ. Сотрудник учебного заведения, ответственный за их ведение, должен проверить основное место работы, рабочую нагрузку, должность, ФИО, дату рождения, РНОКПП и код ЕГРПОУ работодателя.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что работа приложения "Резерв+" возобновлена после технических проблем. Авторизация и основные функции сервиса снова работают в обычном режиме.
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