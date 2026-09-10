В "Резерв+" расширили перечень педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн: пошаговая инструкция

В приложении "Резерв+" расширили возможность онлайн-оформления отсрочки для педагогических работников. Теперь соответствующий запрос могут подать учителя и другие педагоги учреждений общего среднего образования — без бумажных документов и обращения в ЦНАП.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Право на отсрочку система определяет автоматически на основании информации из государственных реестров.

Для оформления отсрочки педагог должен соответствовать нескольким критериям. В частности, учебное заведение должно быть указано в АИКОМ как основное место работы, а педагогическая нагрузка должна составлять не менее 0,75 ставки.

Также должность работника должна относиться к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования. Отдельно система сверяет код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ с кодом основного места работы, указанным в данных Пенсионного фонда Украины.

Для проверки права на отсрочку используются данные Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ) и ПФУ. Поэтому перед подачей запроса важно, чтобы информация о месте работы, должности и педагогической нагрузке была актуальной.

Подать запрос можно непосредственно в приложении:

Открыть "Резерв+". Перейти в раздел "Сервисы". Выбрать "Запрос на отсрочку". Найти категорию "Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования". Проверить указанные данные и подтвердить их. Отправить запрос.

Загружать справки или другие подтверждающие документы не требуется — необходимую информацию система проверит автоматически.

По завершении проверки пользователь получит уведомление в приложении. Если отсрочка будет одобрена, соответствующие сведения появятся в электронном военно-учетном документе.

В случае неудачного оформления в первую очередь следует проверить данные в АИКОМ. Сотрудник учебного заведения, ответственный за их ведение, должен проверить основное место работы, рабочую нагрузку, должность, ФИО, дату рождения, РНОКПП и код ЕГРПОУ работодателя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что работа приложения "Резерв+" возобновлена после технических проблем. Авторизация и основные функции сервиса снова работают в обычном режиме.

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