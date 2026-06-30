Могут ли подписать контракт с ВСУ те, кто не обновлял данные или находится в розыске: разъяснение

Если гражданин не обновлял свои военно-учетные данные или даже находится в розыске, но решил заключить контракт с ВСУ, он может это сделать в любой момент. После этого статус "в розыске" будет снят автоматически.

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Однако штраф всё равно придётся уплатить, если он был наложен до этого. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно

Как отметили в оборонном ведомстве, если человек не обновлял данные или имеет статус "в розыске", контракт он все равно может подписать. После чего гражданин становится действующим военнослужащим.

"Контракт подписать можно. После этого вы становитесь действующим военнослужащим, и статус "в розыске" снимается автоматически", – говорится в материале.

Однако если штраф был официально вынесен ранее, его придется уплатить.

Можно ли подписать контракт в "Резерв+"

Также в Министерстве обороны отметили, что в мобильном приложении "Резерв+" можно узнать условия новых контрактов, выбрать должности, представленные платформой Lobby X, и подать заявку напрямую в часть.

После этого рекрутер в части рассмотрит анкету, позвонит и пригласит гражданина на собеседование.

Контракт заключают уже в самой части ( если перерыв в службе менее 10 лет) или в учебном центре. Если же часть отклонит заявку, то пользователю в "Резерв+" придет уведомление об этом.

Вакансии и условия можно найти в разделе "Вакансии".

Обязательно ли обращаться в ТЦК, чтобы заключить контракт

В Министерстве обороны отметили, что для того, чтобы подписать контракт, в ТЦК и СП идти не обязательно. Для этого можно обратиться в центры рекрутинга или рекрутинговые подразделения воинских частей. А заявление можно подать через электронный кабинет призывника.

"Если выбирать вариант с ТЦК, то лучше сначала получить рекомендательное письмо из воинской части. Кроме того, заявление на контракт можно подать через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста", – пояснили в министерстве.

Отметим также, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее OBOZ.UA писал о том, кого не могут мобилизовать в июле. Так, действующее законодательство содержит четкий перечень лиц, имеющих право на освобождение от исполнения воинского долга. Закон гарантирует право на освобождение от службы целому ряду граждан.

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