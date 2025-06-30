Могут ли не выпустить за границу тех, кто не подлежит мобилизации: детальное объяснение

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения граждане Украины, которые не подлежат призыву, имеют право выезжать в другие страны. Однако даже им при определенных условиях могут отказать в пересечении государственной границы.

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Например, для мужчин причиной может стать отсутствие военно-учетного документа. OBOZ.UA рассказывает, в каких случаях отказывают в выезде тем, кто не подлежит мобилизации.

Так, в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации имеют право пересекать границу.

В то же время, согласно действующему законодательству, основанием для отказа в выезде за границу явля.тся:

– отсутствие военно-учетного документа;

– сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о представлении лица в розыск в Национальную полицию.

В случае выявления таких сведений в реестре на место вызывают полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам адвоката Юрия Айвазяна, исключенного с воинского учета гражданина тоже, скорее всего, не выпустят за пределы Украины со справкой, выданной вместо военного билета.

"Пограничники обязательно будут проверять наличие данных о вашем исключении в Едином реестре, хотя вы и не должны находиться в последнем, поскольку не являетесь военнообязанным", – написал он.

Важно, что любые отметки о снятии с воинского учета не дают право на выезд за границу. Право же на пересечение границы имеют те лица, которые были именно исключены с учета по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, режимы военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 6 августа 2025 года, на данный момент призыву на службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Действующее законодательство не позволяет призывать 18-25-летних, исключение среди них составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу, или добровольно подписал контракт с ВСУ.

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