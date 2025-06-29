Мобилизация с 1 июля в Украине: что будет с 18-летними и теми, кому за 50 лет, что изменится для людей с инвалидностью

Режимы военного положения и всеобщей мобилизации в Украине были продлены до 6 августа. Сейчас призыву в армию подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет.

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Действующее законодательство не позволяет призывать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Исключение составляют те, кто прошел базовую военную подготовку или службу. Будут ли изменения в июле и будут ли призывать лиц старше 50 лет и лиц с инвалидностью, читайте в материале OBOZ.UA.

Будут ли мобилизовать 18-летних

Инициативы по снижению мобилизационного возраста до 18-20 лет сейчас обсуждаются на уровне депутатов. Однако профильным комитетом Верховной Рады они не будут приняты, рассказал нардеп Роман Костенко.

По его словам, официально изменения относительно призыва 18-летних не предусмотрены. Сейчас мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Граждане моложе 25 лет могут поступить на военную службу исключительно добровольно –заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.

В то же время с 1 сентября в Украине вводят систему обязательной базовой военной подготовки для юношей 18-25 лет. Продлится до трех месяцев в период военного положения и до пяти – в мирное время.

Мобилизация после 50 лет

Процесс мобилизации пока одинаков для военнообязанных от 18 до 60 лет, что предусмотрено законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Поэтому мужчины старше 55 лет могут быть мобилизованы, процесс и обязанности военнообязанных граждан будут одинаковыми – при условии, что у них нет оснований для отсрочки от службы.

Основания для отсрочки для возрастной категории 50+ остаются такими же, как и для остальных:

– освобождение от службы получают те, кто непригоден по состоянию здоровья;

– те, у кого есть инвалидность любой группы;

– военнообязанный может быть освобожден, если достиг 60 лет - это предельный возраст службы;

– могут получить отсрочку те, у кого трое и более несовершеннолетних детей, которых он содержит;

– те, кто ухаживает за близкими, у которых есть инвалидность;

– те, кто является опекунами и попечителями людей, которые не могут позаботиться сами о себе, или ребенка/детей-сирот.

Чаще всего освобождение или отсрочку от службы в возрасте 50+ получают из-за неудовлетворительного состояния здоровья, что не позволяет человеку полноценно нести военную службу.

Мобилизуют ли людей с инвалидностью в июле

По действующему законодательству граждане с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания.

Поэтому мобилизация с инвалидностью третьей группы в июле не будет проводиться для первой и второй групп.

Кроме того, мужчины с инвалидностью могут выезжать за границу. Для этого нужно предъявить соответствующее удостоверение пограничникам.

В то же время лица с инвалидностью могут получить повестки от ТЦК, и это не является нарушением закона.

Работники военкоматов могут проверять и направлять на медицинский осмотр всех граждан. В таком случае лучше явиться в ТЦК и показать документы об отсрочке, чтобы не получить штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинские воины, которые вступили в ряды Сил обороны по программе "Контракт 18-24", показали высокую мотивацию и боеспособность. Военные командиры высоко оценили их выдержку и профессионализм, заявил он.

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