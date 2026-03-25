Могут ли мобилизовать студентов и что влияет на решение: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и вопрос призыва студентов остается актуальным. Право на отсрочку от мобилизации распространяется не на всех соискателей профобразования.

Закон предусматривает защиту для отдельных категорий, но существуют исключения, при которых студентов могут призвать в армию. Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Условия отсрочки для студентов и ключевые исключения

Право студента на отсрочку от мобилизации определяется формой обучения, уровнем образования и фактическим статусом. Закон гарантирует отсрочку тем, кто учится на дневной или дуальной форме впервые, а также аспирантам, докторантам и ассистентам-стажерам.

В то же время под мобилизацию могут попасть студенты заочной и вечерней формы обучения, поскольку они не имеют автоматического права на отсрочку. Также отсрочка не гарантирована тем, кто получает второе или третье высшее образование, даже если обучение происходит в вузе.

Риск быть мобилизованным в ряды ВСУ также распространяется на тех студентов, которые получают образование более низкого уровня, чем уже имеют. Например, человек с высшим образованием, поступающий в колледж или профтех, может потерять право на отсрочку.

Важным является непрерывный статус студента, ведь отчисление, оформление академического отпуска или нарушение условий обучения автоматически лишает права на отсрочку и делает возможным призыв в армию.

Эксперты отмечают, что для подтверждения права на отсрочку решающим является документальное подтверждение обучения, поскольку без него действуют общие правила мобилизации.

Стоит отметить, что на законодательном уровне обсуждается вопрос студентов в возрасте от 25 лет и возможные изменения подхода к предоставлению им отсрочки, однако окончательных решений пока нет.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

