Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет в Украине: объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, где продолжают действовать уже утвержденные правила без каких-либо изменений. Мужчин в возрасте до 25 лет, до сих пор считают контрактниками, поэтому они не подлежат призыву в армию.

Это предусмотрено в законе №3543-XII. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

Согласно тексту документа, призывной возраст в Украине в 2026 году охватывает мужчин 18-60 лет, однако мужчины в возрасте до 25 лет, которые не служили в армии, и не находятся в запасе, считаются призывниками и мобилизации не подлежат. В то же время мобилизоваться они могут только добровольно, по "Контракту 18-24".

Те же военнообязанные, которые уже служили или имеют военную подготовку, автоматически получат статус военнообязанных, поэтому могут быть призваны несмотря на достижение 25 лет.

Основной возраст мобилизации в Украине начинается с 25 лет, с тех пор человек официально становится военнообязанным, если не имеет освобождения от службы или отсрочки, а потому может получить повестку.

Относительно верхней границы мобилизационного возраста, также есть свои нюансы. Преимущественно она равна 60 годам, однако призывной возраст в Украине до 65 лет предусмотрен для высшего офицерского состава .

В то же время мужчины старше 60 лет имеют право продолжить военную службу на основе "Контракта 60+" при наличии соответствующего решения и желания.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, что готовят системные изменения в процессе мобилизации и прохождения военно-врачебных комиссий. В частности, планируют исправить ошибки и повысить эффективность системы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или даже бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

