Могут ли ФЛП получить отсрочку от мобилизации: детальное объяснение

В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчин 25-60 лет призывают в армию для обороны страны, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку.

Что касается ФЛП, закон прямо не предусматривает отсрочки для таких лиц, однако есть определенные основания для освобождения или бронирования от мобилизации. В каких случаях ФОПы могут избежать призыва, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда ФЛП может получить отсрочку

Физическое лицо – предприниматель (ФЛП) не может получить отсрочку от мобилизации толькоиз-за ведения бизнеса.

В то же время рассчитывать на нее можно, если деятельность ФЛП критически важна для экономики или жизнедеятельности населения, или же лицо имеет ограничения по службе, пояснили в юридической компании INSEININ.

Чтобы получить отсрочку, предприятие должно соответствовать критериям Кабмина. Нужно подать заявление в Министерство экономики Украины или местные органы власти и предоставить подтверждающие документы:

– Договоры с государственными или коммунальными предприятиями;

– Документы об уплате налогов, свидетельствующие о значительном вкладе в государственный бюджет;

– Справки о количестве рабочих мест.

После рассмотрения документов предприятие может быть включено в список лиц, подлежащих бронированию.

Такое решение фактически дает отсрочку от мобилизации, объясняют юристы.

Кроме того, предприниматели могут получить отсрочку по другим основаниям.

Среди таких оснований:

– Состояние здоровья, которое, по заключению военно-врачебной комиссии, делает невозможным службу;

– Наличие трех и более несовершеннолетних детей;

– Одинокие родители или те, кто занимается ребенком с инвалидностью;

– Образование или научная деятельность;

– Работа в стратегических государственных учреждениях.

По словам юристов, процедура оформления отсрочки является сложной. Она требует правильно подготовленных документов и официального рассмотрения заявления.

