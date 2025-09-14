Можно ли получить бронь на работе, если ты в розыске: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть привлечены в ряды ВСУ. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку из-за бронирования от мобилизации, но с теми, кто находится в розыске, ситуация немного другая.

В юридической компании "Приходько и партнеры" в комментарии "РБК-Украина" отметили, что работники, которые имеют нарушения правил воинского учета и объявлены в розыск, не могут быть забронированы. Соответственно, их данные не вносятся в специальный воинский учет.

Согласно пункту 29 Порядка бронирования, перевод лица на специальный воинский учет во время действия отсрочки осуществляется автоматически только при нескольких условиях:

военнообязанный должен находиться на воинском учете,

иметь официальное место работы,

военно-учетные данные были уточнены,

военнообязанный не находится в розыске.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Правила, касающиеся отсрочки, закреплены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если коротко, то не подлежат призыву или имеют право на отсрочку:

– работники, забронированные государством или критическими предприятиями;

– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;

– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

– лица, осуществляющие уход за родителями, женой или мужем, которые имеют проблемы со здоровьем;

– студенты (с определенными исключениями);

– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;

– государственные служащие.

С полным актуальным перечнем можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

