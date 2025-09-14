Можно ли получить бронь на работе, если ты в розыске: объяснение
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть привлечены в ряды ВСУ. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку из-за бронирования от мобилизации, но с теми, кто находится в розыске, ситуация немного другая.
В юридической компании "Приходько и партнеры" в комментарии "РБК-Украина" отметили, что работники, которые имеют нарушения правил воинского учета и объявлены в розыск, не могут быть забронированы. Соответственно, их данные не вносятся в специальный воинский учет.
Согласно пункту 29 Порядка бронирования, перевод лица на специальный воинский учет во время действия отсрочки осуществляется автоматически только при нескольких условиях:
- военнообязанный должен находиться на воинском учете,
- иметь официальное место работы,
- военно-учетные данные были уточнены,
- военнообязанный не находится в розыске.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации
Правила, касающиеся отсрочки, закреплены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если коротко, то не подлежат призыву или имеют право на отсрочку:
– работники, забронированные государством или критическими предприятиями;
– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;
– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;
– лица, осуществляющие уход за родителями, женой или мужем, которые имеют проблемы со здоровьем;
– студенты (с определенными исключениями);
– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;
– государственные служащие.
