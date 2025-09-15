Что будет за игнорирование повестки, отправленной по почте: подробное объяснение

В Украине обновили правила вручения повесток. Отныне военнообязанным могут отправлять вызовы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через заказные письма Укрпочты с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Такие изменения приняло правительство 8 октября 2025 года. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Что известно

По словам юриста Николая Тимощука, по состоянию на середину октября Министерство обороны уже сформировало более 70 тысяч повесток, которые отправляют по почте.

Письма с пометкой "Повестка ТЦК" вручаются лично адресату. Их нельзя передать другим членам семьи или переадресовать. Если военнообязанный отсутствует по месту жительства, работник почты:

звонит по имеющемуся номеру;

или оставляет сообщение в почтовом ящике.

Если в течение трех дней адресат не забрал письмо, оно возвращается обратно в ТЦК с пометкой "адресат отсутствует". Важно, что заявление на продление хранения или отказ от получения такого письма подать невозможно.

После подписи о вручении военнообязанный имеет ограниченное время для явки:

7 дней – если он живет в областном центре;

10 дней – если проживает в другом населенном пункте.

Неявка возможна только по уважительным причинам: смерть близкого человека, пребывание на стационарном лечении или стихийное бедствие. Все эти обстоятельства нужно подтвердить документально.

Ответственность за игнорирование

Если военнообязанный получил повестку, но не явился в ТЦК, предусмотрена административная ответственность по статье 210 КУоАП.

Штраф составляет от 17 000 грн до 25 500 грн. Кроме того, в случае уклонения лицо могут объявить в розыск, чтобы принудительно доставить в ТЦК для составления протокола о правонарушении.

