Могло дойти до драки: зачем в СССР массово сдавали бутылки

Сбор и сдача стеклотары в СССР были не только частью экологического сознания, но и значительным источником дохода для многих семей, что иногда приводило к курьезным, а иногда и конфликтным ситуациям.

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В частности, в 1970-х годах на просторах Советского Союза активно разворачивалась сеть пунктов приема стеклянных бутылок и банок. Эта практика, существовавшая еще до недавнего времени после распада СССР, глубоко укоренилась в повседневную жизнь граждан.

Хотя и сегодня можно сдать стеклотару, масштабы этого явления не сравнятся с теми, что были в советские времена. Полвека назад сбор и сдача использованной посуды превратились в своеобразный бизнес, способный существенно пополнить семейный бюджет, что свидетельствует о его экономической важности. Эта система функционировала как способ не только переработки, но и поддержки населения в условиях тотального дефицита.

Появление и разновидности стеклотары

Стеклянная тара изначально появилась для продажи молочных продуктов, которые ранее реализовывались исключительно на разлив. Бутылки для разных видов молока, кефира и сливок имели типичную форму, отличаясь лишь цветом фольгированной крышечки: белая для обычного молока, желтая для топленого, зеленая для кефира и фиолетовая для сливок.

Кроме молочной тары, принимались также типичные бутылки из-под пива, водки и вина, а также банки от майонеза, сметаны, консервов и большие трехлитровые баллоны. Чаще всего в пункты сдачи несли пивные и молочные бутылки, а также небольшие майонезные банки.

Большие же емкости преимущественно использовали в хозяйстве, а трехлитровые банки вообще никогда не сдавали, поскольку они были незаменимыми для домашнего консервирования.

Залоговая стоимость и ее значение

Цена на все товары, которые продавались в стеклянных емкостях, включала залоговую стоимость стекла, которая была заметно выше реальной стоимости самой бутылки. Официально это объяснялось стремлением поощрить граждан к сдаче тары, чтобы избежать ее выбрасывания. Однако по сути, это было скорее ценовой накруткой. Стоимость бутылки могла составлять около 10% цены вина, около 5% цены водки и половину стоимости пива, что делало ее значимым элементом в общей стоимости продукта и стимулировало возврат пустых емкостей.

Пункты приема стеклотары и правила сдачи

Пункты приема стеклотары обычно располагались в отдельных небольших, часто темных помещениях, или рядом с продуктовыми магазинами. Внутри они были заставлены пластиковыми ящиками с пустой тарой, а воздух наполнял специфический запах пивных дрожжей и перегара. Приемщики строго следили за соблюдением правил: бутылки должны были быть без следов жидкостей и без этикеток.

В теплое время года возле таких пунктов нередко можно было наблюдать, как люди массово отмывают бутылки в лужах, пытаясь соблюсти эти требования.

Экономическое значение для населения

Пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения. За полулитровую бутылку из-под молока можно было получить 15 копеек, за литровую – 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей. Для сравнения, при средней заработной плате 120-150 рублей и общей бедности, эти средства были довольно значительными. Существовали даже "профессиональные бутылочники", которые собирали пустые бутылки по округе, несли их в пункты приема и часто ссорились с приемщиками из-за мелких сколов на горлышках. Иногда, когда бутылки собирались коллективно, могли возникать драки из-за разделения тары или выручки.

В условиях тотального дефицита существовали и другие, менее обычные схемы. В некоторых местах за несколько пустых бутылок можно было получить не деньги, а одну полную, что было довольно популярно. Эта практика свидетельствует об острой нехватке товаров и изобретательности людей в поиске способов их получения.

OBOZ.UA ранее сообщал, как на пунктах приема стеклотары советские люди зарабатывали немалые деньги.

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