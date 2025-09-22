Мобилизуют ли в Украине мужчин старше 50 лет: детальное объяснение

В условиях военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть призваны на службу в Вооруженные силы.

Адвокат Анна Даниэль в комментарии для "Фокуса" объяснила, как происходит мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет. Она также напомнила о возрастных ограничениях, которые сейчас в Украине действуют.

Возрастные ограничения для мобилизации

"Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет в Украине происходит в рамках общей мобилизации, которая проводится для пополнения Вооруженных Сил Украины. Однако стоит отметить несколько важных моментов, среди которых – именно возраст и состояние здоровья", — отметила адвокат.

По ее словам, предельный возраст для мобилизации рядовых, сержантов, младшего и старшего офицерского состава составляет 60 лет. То есть в 59-летнем возрасте военнообязанного еще могут призвать, а в 60 – уже нет. Главными условиями являются пригодность по состоянию здоровья и наличие необходимых навыков для выполнения воинского долга.

В то же время для представителей высшего офицерского состава – генералов, бригадных генералов, генерал-майоров и генерал-лейтенантов – возрастной ценз выше. Они остаются военнообязанными до 65 лет.

Кроме того, военнослужащие с высоким уровнем подготовки и значительным опытом могут продолжить службу еще на пять лет после достижения предельного возраста, если военно-врачебная комиссия признает их годными.

Адвокат добавила, что мобилизация может касаться мужчин в возрасте 50-60 лет, особенно если они имеют дефицитные специальности. К таким относятся инженеры, медики, механики и другие специалисты, важные для обеспечения ВСУ. Наличие военной специальности или практического опыта значительно повышает вероятность получения повестки даже после 50 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение пригодности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

