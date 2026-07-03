Мобилизованный добился через суд увольнения со службы для ухода за матерью: как ему это удалось

Черниговский окружной административный суд встал на сторону мобилизованного военнослужащего , который просил освободить его от службы для ухода за матерью с инвалидностью II группы. Суд признал отказ воинской части незаконным и обязал её принять решение об увольнении военнослужащего по семейным обстоятельствам.

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Об этом говорится в решении Черниговского окружного административного суда по делу № 620/4282/26. Суд постановил взыскать с воинской части в пользу истца судебные издержки за счет бюджетных ассигнований.

Подробности дела

В суд обратился военнослужащий, проходивший службу по призыву во время мобилизации. Он просил обязать командование принять решение об увольнении на основании подпункта "г" пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военнослужащий пояснил, что подал рапорт об увольнении, поскольку его мать имеет инвалидность II группы и нуждается в постоянном уходе. Вместе с рапортом он подал все необходимые документы. Среди них были заключение о том, что матери требуется постоянный посторонний уход, а также выписка из решения экспертной комиссии, которым ей установлена II группа инвалидности.

Однако воинская часть отказала в увольнении. Там заявили, что для этого нет законных оснований, поскольку у матери военнослужащего есть другие родственники, которые могут постоянно ухаживать за ней.

В ходе рассмотрения дела суд проверил обстоятельства. Согласно акту проверки семейного положения, отец военнослужащего уже умер. Также суд установил, что внучка женщины проживает в Польше. Это подтверждали вид на жительство и договор аренды жилья.

Суд обратил внимание на то, что закон разрешает увольнение с военной службы, если военнослужащий должен постоянно ухаживать за одним из родителей, имеющим инвалидность II группы. Это возможно при условии, что нет других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут обеспечить такой уход, или если они сами нуждаются в постоянном уходе.

Также суд отметил, что право на увольнение зависит от того, есть ли другие лица, которые реально могут и обязаны осуществлять постоянный уход. В данном деле материалы подтвердили, что внучка женщины длительное время проживает за пределами Украины. Из-за этого она не имеет возможности обеспечивать непрерывный и постоянный уход за бабушкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине под мобилизацию попал сотрудник "Укрпочты", у которого на момент призыва было действующее бронирование. Мужчина подал иск в суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-врачебной комиссии (ВВК) о признании противоправными действий по его мобилизации.

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