Юрист назвал основные ошибки военнообязанных при обжаловании заключения ВЛК: что нужно знать

Мобилизованные граждане, имеющие серьезные диагнозы, часто теряют шанс обжаловать решение ВЛК из-за грубых юридических ошибок родственников. Наиболее частые из них – бессмысленные судебные иски, пропущенные сроки и прекращение обжалования на полпути, когда часть отказывается выдать направление на повторное обследование.

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Чего не следует делать при обжаловании решения ВЛК, рассказал юрист Евгений Филипец. Также он проанализировал, какие ошибки допускают родственники в ходе этого процесса, и рассказал, как их избежать.

Что известно

Во время военного положения в Украине случаются ситуации, когда людей с проблемами со здоровьем мобилизуют очень быстро. И уже на второй или третий день военнообязанный оказывается на учебном полигоне. Тогда родственники срочно ищут старые медицинские справки и обращаются к адвокатам. Затем совершают первую и самую главную ошибку — сразу подают иск в суд против военно-врачебной комиссии.

Адвокат Евгений Филипец пояснил, что такой подход абсолютно неэффективен. Ведь суд проверяет исключительно процедурные нарушения во время осмотра.

"Суд не вникает в суть медицинских документов. Суд не разбирается в том, болен ли человек или здоров", – отметил правозащитник.

Он советует выбирать административный путь. Лучшим вариантом будет обжалование решения в ВЛК более высокого уровня. Одновременно с этим мобилизованный должен сообщить в воинской части о своем состоянии командиру. В ответ командир обязан направить подчиненного на медицинский осмотр.

Вторая распространенная ошибка родственников военнообязанного касается сроков обжалования. На подачу жалобы на заключение комиссии территориального центра комплектования отводится всего 30 дней. Этот срок люди часто упускают, ведь ждут, пока соберут все возможные выписки из больниц. Поэтому юрист Евгений Филипец советует действовать иначе.

Юрист отметил, что в таком случае подавать жалобу в вышестоящую комиссию нужно даже с неполным пакетом документов, чтобы уложиться в отведенный месяц. По словам юриста, очень часто ВЛК более высокого уровня предоставляет дополнительное время на сбор документов. Также иногда комиссия напрямую просит адвоката предоставить справки, чтобы принять решение по существу. На этом этапе очень важно доказать, что человека мобилизовали больным без надлежащей проверки состояния здоровья.

Третья ошибка случается тогда, когда уже одержана первая победа. Высшая ВЛК соглашается с аргументами и назначает повторный осмотр в госпитале. На этом этапе люди часто расслабляются, ведь думают, что воинская часть теперь сама все быстро оформит. Но для прохождения комиссии требуется направление от командования.

Только с этим направлением военный идет к врачам по графику. Если после прохождения новой ВЛК боец получит пригодность к тыловым частям (категория "Б"), его могут перевести на соответствующую должность. Также это заключение открывает путь к официальному установлению группы инвалидности.

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