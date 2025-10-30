Мобилизацию хотят вернуть к нормам 2024 года: как Рада предлагает изменить права ТЦК и к чему готовиться военнообязанным

В Верховную Раду внесли законопроект №14132 об ограничении прав представителей ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов у жителей Украины.

Почему этот проект закона сложно назвать прорывным и новым, а также какие шансы на его принятие – рассказывает OBOZ.UA.

Последствия закона об усилении мобилизации

После принятия в апреле 2024 года законопроекта №10449, который в народе прозвали "законом об усилении мобилизации", функции ТЦК и СП были значительно расширены. Если до этого повестки присылались военнообязанным по старинке, по почте, а в случае их игнорирования приходила полиция и доставляла нарушителя в бывший военкомат, то вот уже полтора года ситуация совершенно другая.

Уполномоченные представители ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно в общественных местах. В том числе на улице, на блокпостах и пунктах пропуска, в парках и административных зданиях, на работе и по месту жительства. К чему это все в итоге привело – общеизвестно.

"Сегодня процесс мобилизации и оповещения граждан о необходимости явиться в ТЦК для обновления данных, уточнения статуса (бывает, что "в розыске") превратился в позорное явление "бусификации". ТЦК должны выполнять свои административные задачи – вести учет, оформлять документы. А не ловить людей на улицах, не задерживать, не бить, не создавать ситуаций, когда родные не знают, где их близкие. Мобилизация должна быть законной – только тогда она будет эффективной", – говорит OBOZ.UA инициатор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сказано в пояснительной записке к документу: "Целью законопроекта является лишение уполномоченных представителей ТЦК и СП права на проверку документов или вручение повесток в любом городе за пределами помещений своих территориальных центров. Что обезопасит граждан от некорректных действий при проверке документов и вручении повесток, а также предотвратит такие позорные для Украины явления, как рукоприкладство, незаконное задержание и принудительная доставка граждан в ТЦК и СП без законных оснований. Попутно это уменьшит до минимума коррупционные риски, которые имеют место во время таких процессов".

Возвращение к старым нормам

Для предотвращения некорректных и позорных действий сотрудников ТЦК, а также для профилактики коррупции есть соответствующие внутренние приказы и распоряжения Минобороны, Генштаба ВСУ и Сухопутных войск Украины (ТЦК находятся в их оперативном подчинении). Уполномоченных представителей даже видеорегистраторы обязали носить. Но все это не работает.

В Верховную Раду были поданы законопроекты №12442 и №13365, которые предусматривает уголовную ответственность для должностных лиц и военнослужащих ТЦК и СП за неправомерные действия в отношении граждан. Но проекты законов так в парламенте и "зависли".

В данной ситуации законопроект №14132 "Об ограничении прав уполномоченных представителей ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов вне территориальных центров" выглядит верхом благоразумия. Ведь логично: если нет полномочий, то ты и не нарушишь ничего. Никакой "бусификации", коррупции и возможных уголовных преследований.

"Законопроект сложно назвать новым. Это просто возвращение к старым нормам, которые существовали до закона об усилении мобилизации. Который эту мобилизацию, собственно, и провалил. Сотрудники ТЦК раньше, в начале войны, даже документы не проверяли – это делали полицейские, прикрепленные к группе оповещения. А для сотрудников полиции проверять документы, задерживать и доставлять куда надо – привычное дело. Еще с тех времен, когда они были милиционерами. И наши люди к этому давно привыкли", – говорит OBOZ.UA юристка, бывшая директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костышин.

Собственно, Алексей Гончаренко в законопроекте так и указывает: "Доставлять военнообязанного в ТЦК можно только тогда, когда он совершил нарушение правил воинского учета. И такие полномочия имеют только сотрудники полиции. А военнослужащие вообще не должны ловить уклоняющихся, это не входит в их обязанности".

"Сейчас работники ТЦК выполняют функции, которые им не свойственны. Вот военные патрули – они имеют право проверять документы только у военнослужащих. Принят в первом чтении законопроект о военной полиции: ее юрисдикция должна распространяться на Минобороны, ВСУ и специальную службу транспорта. Какое отношение мы имеем к гражданским? А дошло в итоге до того, что на людей в военной форме смотрят теперь как на волков. Если они не на фронте. Так что законопроект правильный", – говорит OBOZ.UA Вадим, военнослужащий одного из областных ТЦК и СП.

Но перспективы у проекта закона №14132 на принятие сомнительные. По крайней мере, в профильном комитете Верховной Рады – по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комментировать документ отказались. Мол, не видим смысла обсуждать популистские проекты.