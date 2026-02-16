Много снега и гололедица: какой будет погода в Украине 16 февраля. Карта
16 февраля в Украине ожидаются осадки, местами – гололедица и сильные порывы ветра. Из-за погодных условий по всей стране (кроме запада) объявлен І (желтый) уровень опасности.
Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Подробности, а также карты опубликованы на официальном сайте УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В первый день новой недели І уровень опасности будет действовать в:
- Киевской и Черниговской областях (из-за значительного снега ночью), в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях (из-за значительного мокрого снега и дождя);
- во всех регионах, за исключением западного (из-за порывов ветра до 15–20 м/с);
- в большинстве северных и Винницкой областях (ночью и утром там ожидаются метели).
Снеголавинные предупреждения
16 февраля в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня.
Гидрологические предупреждения
В понедельник в результате оттепели и выпадения умеренных, местами значительных осадков ожидается формирование тало-дождевого паводка на реках Харьковской области с повышениями уровней воды на малых реках региона, а также на Северском Донце.
На реке Лопань возле поселка Казачья Лопань и на реке Харьков возле села Циркуны возможен выход воды на пойму и частичное затопление пониженных площадей сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов в приречной зоне. Там объявлен І (желтый) уровень опасности.
На реках бассейна Днестра также ожидается рост уровней воды, в частности на участке возле города Галич – в начале Днестровского водохранилища (Рухотин).
"На участках всех рек этих водосборов с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды; без негативных последствий", – добавили эксперты.
Прогноз погоды по Украине на сутки 16 февраля
Понедельник будет облачным. В западных, северных, в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с; везде (кроме запада) возможны порывы до 15-20 м/с.
Что касается осадков, то ситуация будет отличаться в зависимости от региона.
Ночью:
- на западе пройдет умеренный, в Винницкой и Житомирской областях умеренный или местами значительный снег;
- в большинстве северных областей – значительный снег, метель;
- на остальной территории вероятен мокрый снег и дождь, в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя.
Днем:
- по Украине ожидается небольшой снег, однако на востоке страны будет падать преимущественно дождь;
- на северо-востоке – умеренные осадки;
- в западных, южных и Винницкой областях – без существенных осадков.
Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях от -7 до -12 градусов. На Прикарпатье и севере страны от -4 до -9. В большинстве центральных и Сумской областях от +3 тепла до -2 мороза. На востоке и юго-востоке от +3 до +8 градусов.
