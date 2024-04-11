Многие украинцы захотят добавить в свой запас: что означает колоритное слово 'кислобздей'

Если вам кажется, что метких и цензурных слов, которыми можно назвать россиян, уже не существует, попробуйте копнуть поглубже. История всегда даст ценные подсказки.

Предлагаем вашему вниманию колоритное слово "кислобздей", издавна являвшееся синонимом "к*цапа". Что означает это замечательное прозвище и почему его следует добавить в свой лексикон – читайте в материале OBOZ.UA.

Кислобздей – это древнее прозвище россиян. Его часто использовали в просторечии в презрительном контексте.

Этимология слова ясна и проста. Она состоит из двух частей. Имя прилагательное "кислый" – отсылка на русское национальное блюдо щи, а "бздеть" – значит выпускать газы.

В сети отметили, что исторически кислобздеями называли россиян в Донецкой области.

Кстати, восточные области Украины, которые РФ считает русскоязычными, в действительности никогда не были таковыми. В свое время Украинская Центральная Рада включила эти территории в состав Украины в том числе и на языковом основании: подавляющее большинство разговаривали по-украински и генетически были украинцами.

"Московщина" – изначальное для украинцев название России, поэтому и большинство лексем на обозначение тамошнего населения происходит от этого топонима:

м*скаль;

москвин;

московит;

моско́вець;

підмосквин (тот, что под московской рукой).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что советские власти совершили настоящий лингвоцид, "репрессируя" украинские слова, веками использовавшиеся в быту и литературе. "Советы" не только заменяли одни слова на другие, но и изымали несоответствующие префиксы и суффиксы. Какие слова в результате почти вышли из употребления – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, откуда произошло уникальное украинское слово "галунка".

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