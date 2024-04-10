Что такое 'галунка': происхождение уникального украинского слова

В разных регионах Украины есть свои названия пасхальных яиц: писанки, крашанки или галунки. Последнее является довольно редким, но имеет очень интересную историю происхождения.

Доктор философии в области права, украинист-краевед Иосиф Осецкий в своем труде "Индоевропейская этимология названий обрядовых пасхальных яиц в свете этнолингвистики и системного анализа" рассказал о происхождении названий пасхальных атрибутов. Так что давайте разберемся, когда и как возникла "галунка" и чем она отличается от "писанки" и "крашанки".

Ученый подчеркнул, что в морфологической и фонетической структуре названий "писанка", "галунка" и "крашанка" прослеживаем общее индоевропейское слово "ка", что означает "солнце", "радость". А в словах "писанка" и "крашанка" есть еще и элемент "-ан-" - вероятно, это реликт индоевропейского существительного "аньдя" – яйцо.

"Галунки" часто встречаются в южной части Черновицкой области, то есть ближе к Бессарабии. "Галунками" называют пасхальные яйца, которые красят растительными красителями. Это название встречается также в поднестерских территориях Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Осецкий проанализировал это слово и определил, что в нем есть важные по содержанию индоевропейские слова "галаа" (земля; вода) и "унна" (мокрый).

"Это дает основания видеть, что пасхальное яйцо "галаа-унна-ка" было оберегом и обращением к трем стихиям: Земле, Воде и Солнцу" – отметил Осецкий. По его словам, "галунками" пасхальные яйца чаще называли земледельцы, а писанками и пасхальными яйцами – скотоводы.

Ученый добавил, что элемент "унна-" коррелируется с обычаем мокрого понедельника. Согласно этой традиции, на второй день Пасхи облили друг друга водой целью "весенней очистки".

"Суто с языковой точки зрения нельзя исключать, что в самом раннем варианте это слово-предложение могло иметь более полное строение: "галаа-унна-аньдя-ка" со значением "земля-вода-яйцо-солнце". Однако это перегруженное совпадениями согласных звуков слово слишком усложняло и произношение и восприятие", – рассказал ученый.

Таким образом, произошло упрощение звуков и букв, и получилась уже привычная "галунка".

Ученые говорят, что названия пасхальных яиц украинцы унаследовали от предков времен неолита или трипольской цивилизации (VI-III тысячелетий до н. э.). Слова "писанка", "крашанка" и "галунка" возникли с учетом хозяйственных и духовных потребностей того времени.

В названии "писанка" есть признаки индоевропейских слов "пеш" или "пеша", означающие украшение или орнамент. А в лексеме "крашанка" можно проследить элементы слов слов "крийаа" – "обряд жертвоприношения" и "асан" – "кровь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что слово "крашанка" ошибочно считают русизмом – оно не имеет ничего общего с глаголом "красить".

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