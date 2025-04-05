Минобороны отчиталось об испытаниях военных кроссовок. Фото

Министерство обороны Украины провело исследовательские испытания спортивных кроссовок, разработанных специально для военнослужащих ВСУ. В ходе испытаний определялись оптимальные характеристики новой обуви, которые будут установлены в обновленной технической спецификации на кроссовки для военных.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве. По словам директора департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, в прошлом году была приобретена военная обувь более чем на 3,1 млрд грн.

"Проведение военных испытаний кроссовок является важным этапом в обеспечении наших защитников качественной и удобной обувью. Мы заинтересованы в привлечении широкого круга производителей и выборе лучшего решения", – отметил он.

В обновленной технической спецификации на кроссовки установили оптимальные характеристики новой обуви, в частности:

назначение: для ежедневных занятий бегом и легкоатлетическими упражнениями на спортивных площадках и в залах с жестким покрытием;

Конструкция: комбинированный верх из текстильных материалов для вентиляции и искусственной кожи в зонах повышенного трения для улучшенной износостойкости;

подошва: изготовлена из полимерных материалов с улучшенным амортизационным эффектом, имеет протекторы для повышенного сцепления и уменьшения скольжения;

внутренняя часть: трикотажная подкладка, обеспечивающая комфорт и гигиеничность;

фиксация стопы: анатомическая форма задника для стабильного положения ноги, мягкая вставка в пяточной части и язычок для дополнительного комфорта;

стелька: из полимерного материала с амортизационными свойствами для уменьшения нагрузки на стопу;

шнуровка: надежная фиксация для индивидуального подбора посадки;

размеры: от 35-го до 48-го;

масса (42-й размер): не более 310 г.

В течение 2024 года и первого квартала 2025 года ведомство уже утвердило 38 образцов-эталонов на предметы для вещевого обеспечения. Это, напомним, модульные бронежилеты, боевой баллистический шлем, специальные наушники, защитная баллистическая маска, специальные наушники, полуботинки, боевая рубашка, зимние ветровлагозащитные куртки и брюки, белье и т.д.

Как известно, еще в 2023 году правоохранители разоблачили хищение более 733 млн грн и покушение на растрату 788 млн грн при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ. Это так называемое дело о "яйцах по 17 грн".

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас о подозрении по указанному делу сообщили ряду лиц – в частности, бывшему руководителю департамента министерства, который при подписании договоров "не замечал" ценовые аномалии в каталоге. Речь идет о Богдане Хмельницком.

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