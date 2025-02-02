Полная защита от мобилизации: еще две категории украинцев получили 100% право на "бронь"
В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование от мобилизации. Это означает, что они не подлежат призыву и могут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 14.01.2025 № 36, в котором были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Согласно постановлению бронирования распространяется на следующие категории:
- медики, работающие по основному месту работы в:
- учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- заведениях общественного здоровья;
- учреждениях, осуществляющих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы;
- центрах крови.
- прокуроры САП:
- для этих категорий работников больше нет ограничений в процентном соотношении, как это было раньше (например, до изменений медицинские учреждения могли бронировать только 50% военнообязанных работников).
Кроме медиков и прокуроров САП, изменения коснулись и сотрудников гуманитарных организаций. Если раньше их бронировали по решению Минреинтеграции, то этот процесс координирует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
При этом для таких организаций установили ограничения: забронированными могут быть не более 50% военнообязанных работников. В условиях военного состояния бронирование военнообязанных работников применяется к:
- критически важных предприятий (топливно-энергетический комплекс, оборонная промышленность и т.п.);
- органов государственной власти (в частности, ГСЧС, где 90% работников имеют бронирование);
- государственных служащих (категории "Б" и "В", которые могут быть забронированы не более чем на 50%).
Начиная с 1 декабря 2024 г., вся процедура бронирования проходит через электронную систему Дія, что значительно упрощает подачу и обработку запросов. Правительство продолжает адаптировать законодательство под реалии военного времени, сохраняя баланс между потребностями обороны страны и обеспечением функционирования критически важных отраслей.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятия, подтвердившие критичность для украинской экономики, смогут бронировать работников от мобилизации в Сил обороны Украины без ожидания в 72 часа. Это возможно благодаря заблаговременному представлению списков работников на портале Действие.
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