Полная защита от мобилизации: еще две категории украинцев получили 100% право на "бронь"

В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование от мобилизации. Это означает, что они не подлежат призыву и могут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 14.01.2025 № 36, в котором были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Согласно постановлению бронирования распространяется на следующие категории:

медики , работающие по основному месту работы в:

, работающие по основному месту работы в: учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

заведениях общественного здоровья;

учреждениях, осуществляющих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы;

центрах крови.

прокуроры САП:

для этих категорий работников больше нет ограничений в процентном соотношении, как это было раньше (например, до изменений медицинские учреждения могли бронировать только 50% военнообязанных работников).

Кроме медиков и прокуроров САП, изменения коснулись и сотрудников гуманитарных организаций. Если раньше их бронировали по решению Минреинтеграции, то этот процесс координирует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

При этом для таких организаций установили ограничения: забронированными могут быть не более 50% военнообязанных работников. В условиях военного состояния бронирование военнообязанных работников применяется к:

критически важных предприятий (топливно-энергетический комплекс, оборонная промышленность и т.п.);

(топливно-энергетический комплекс, оборонная промышленность и т.п.); органов государственной власти (в частности, ГСЧС, где 90% работников имеют бронирование);

(в частности, ГСЧС, где 90% работников имеют бронирование); государственных служащих (категории "Б" и "В", которые могут быть забронированы не более чем на 50%).

Начиная с 1 декабря 2024 г., вся процедура бронирования проходит через электронную систему Дія, что значительно упрощает подачу и обработку запросов. Правительство продолжает адаптировать законодательство под реалии военного времени, сохраняя баланс между потребностями обороны страны и обеспечением функционирования критически важных отраслей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятия, подтвердившие критичность для украинской экономики, смогут бронировать работников от мобилизации в Сил обороны Украины без ожидания в 72 часа. Это возможно благодаря заблаговременному представлению списков работников на портале Действие.

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