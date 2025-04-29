Кто может получить бронирование от мобилизации в мае 2025 года: названы все категории

В Украине продолжается общая мобилизация, срок ее действия продлен до 8 августа 2025 года. В течение этого периода военнообязанных мужчин и дальше будут привлекать к службе в ВСУ.

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Критически важные предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать мужчин от призыва на военную службу. OBOZ.UA рассказывает кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года

Бронирование – это отсрочка, предоставляемая на определенный срок (до 12 месяцев) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности страны.

Порядок бронирования работников регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время".

Кто имеет право на бронирование от мобилизации в мае 2025 года

Существует список компаний, которые по решению уполномоченных органов могут забронировать до 100% собственных работников. К ним относятся:

– предприятия топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики Украины);

– предприятие, являющееся техническим администратором портала "Дия";

– предприятия оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины);

– предприятия, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта Украины);

– специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения, представительства международных организаций (по решению Министерства иностранных дел Украины);

– специализированные учреждения ООН, международные судебные органы, международные или неправительственные организации и учреждения, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Отдельные категории работников могут быть забронированы без учета установленных ограничений:

– медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основным местом работы;

– работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих функционирование сетей электронных коммуникаций;

– работники бригад, занимающиеся строительством устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (xPON) или сетей мобильной связи;

– работники аварийно-восстановительных бригад, поддерживающих работу газораспределительных систем.

Другие предприятия, обладающие статусом критически важных, могут забронировать до 50% своих сотрудников. Такое бронирование предоставляется на срок не более 6 месяцев с последующим необходимым переоформлением.

Для получения бронирования работник должен соответствовать следующим критериям:

– быть официально трудоустроенным на предприятии, имеющем статус критически важного;

– иметь статус военнообязанного;

– состоять на военном учете;

– иметь действующий военно-учетный документ;

– иметь актуализированные военно-учетные данные;

– не находиться в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и не иметь неуплаченных штрафов за нарушение правил военного учета.

Напомним, часть украинцев обязана явиться в ТЦК и СП даже без получения повестки. OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВЛК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня. В то же время, ограниченно пригодные, младше 25 лет, не обязаны повторно проходить ВЛК.

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