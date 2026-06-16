"Метинвест Политехника" ввел упрощенный порядок поступления для ветеранов: будут готовить инженеров для восстановления Украины

Ветераны могут поступить в технический университет "Метинвест Политехника" по упрощённой процедуре и получить новую востребованную профессию: для поступления на бакалавриат ветеранам не нужно сдавать национальный мультипредметный тест, а для поступления в магистратуру достаточно пройти собеседование. Также университет предоставляет возможность обучения при поддержке "Метинвеста" или по ваучерам Государственной службы занятости, что делает образование еще более доступным для ветеранов.

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Университет уже имеет успешный опыт работы с ветеранами: за время работы в "Метинвест Политехнику" поступили более 50 защитников и защитниц. Среди самых популярных направлений обучения – компьютерные науки, цифровые технологии, автоматизация, управление, металлургия и горное дело.

Один из выпускников университета – защитник Мариуполя Илья Ильяшенко, получивший степень магистра по специальности "Компьютерные науки и цифровой интеллект" в рамках сотрудничества университета с общественной организацией "Сердце Азовстали".

"Обучение в "Метинвест Политехнике" стало для меня мостиком к новой профессии. Благодаря дистанционному формату и поддержке преподавателей я смог освоить современные цифровые технологии и получить профессию, которая сегодня востребована. Благодаря дистанционному формату и гибкому графику я мог совмещать учебу с другими делами, а менторская поддержка преподавателей помогла быстро освоить современный стек технологий – от больших данных до ИИ", – говорит он.

В 2026 году "Метинвест Политехника" предлагает 17 бакалаврских и 17 магистерских программ, а также подготовку докторов философии. Обучение сочетает онлайн-формат с практикой на предприятиях Группы "Метинвест" в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. ВУЗ предлагает гибкие форматы обучения, современные образовательные программы и практическую подготовку, которые помогают адаптироваться к гражданской жизни после службы.

В университете отмечают: ветераны могут не только получить новое высшее образование, но и пройти переквалификацию, повышение квалификации или краткосрочные учебные программы для быстрого возвращения на рынок труда.

"Метинвест Политехника" – первый в Украине частный горно-металлургический университет, который готовит специалистов для современной промышленности и послевоенного восстановления страны. Сегодня он стал одной из площадок для профессиональной адаптации ветеранов и их возвращения к активной гражданской жизни. Собеседования в вузе начнутся уже 8 июля.