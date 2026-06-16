Metinvest Digital провел интерактивную сессию по искусственному интеллекту в "Блогер Кемпи" от Фонда Рината Ахметова

Каждая смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны, – это возможность оздоровиться и отдохнуть. А также найти новых друзей, раскрыть свои таланты и приобрести новые знания и полезные навыки.

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На первой летней смене для участников лагеря провели интерактив на тему искусственного интеллекта. Мероприятие провела команда Metinvest Digital при участии директора по инновациям и развитию компании Максима Баланюка. Интерактив был направлен на то, чтобы познакомить детей с базовыми принципами работы технологий искусственного интеллекта, а также показать, как их можно безопасно и эффективно использовать в учебе и повседневной жизни.

Во время встречи Максим Баланюк подчеркнул важность раннего знакомства с технологиями и формирования правильных навыков их использования:

"Мы пытались донести до детей, что, несмотря на развитие технологий и упрощение многих жизненных и рабочих процессов, определяющими остаются знания и экспертиза. Неважно, что будет рядом с вами: искусственный интеллект, квантовые компьютеры или какая-то другая технология, о которой мы сегодня еще даже не догадываемся. Именно знания и навыки человека и в дальнейшем будут иметь решающее значение".

Особый интерес у детей вызвала практическая часть мероприятия, во время которой они смогли задать вопросы о современных технологиях и обсудить возможности использования искусственного интеллекта в обучении. Участники интерактива поделились своими впечатлениями:

"Самым интересным для меня было задание, когда нам показывали, как создавать видео с помощью искусственного интеллекта", – рассказала Мария, участница Кемпа.

"Мне больше всего понравилась викторина, было классно отвечать на вопросы и узнавать что-то новое", – говорит участница лагеря Дарья.

По словам организаторов, такие мероприятия помогают детям освоить современные технологии, развивают критическое мышление и учат осознанно ориентироваться в цифровом мире. Кроме того, это отличная возможность помочь подросткам определиться с будущей профессией.

"Блогер Кемп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.