Местами туман и до 17 градусов тепла: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 24 октября

В четверг, 24 октября, в Украине ожидается до 17 градусов тепла. Местами возможен туман.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Осадков синоптики не прогнозируют.

"Облачно. Без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман", - говорится в сообщении.Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, в южной части 5-10°С, на высокогорье Карпат от 2°С до 3°С мороза. Днем 9-14°С тепла, в Закарпатье и юге страны до 17°С.

В Киевской области в четверг, 24 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С. В Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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