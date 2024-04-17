Пасха без дождей, а в июле грозы и шквалы: какое лето ожидает украинцев в 2024 году

В конце апреля в Украине будет похолодание, могут даже ударить заморозки ночью, а в начале июня пройдут сильные дожди со шквалами. Однако, по прогнозам погоды от наших специалистов, лето в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет летняя жара.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В июле нас накроют ливни и град

Лето в Украине будет жарким, но не настолько, чтобы говорить об аномальных температурах. Об этом OBOZ.UA рассказала климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух.

"Сейчас согласно прогнозам, которые дают мировые центры, можно говорить о том, что лето в Украине будет достаточно теплым, но не жарким. Средняя температура за лето может быть на 1-2 градуса выше нормы. В июне аномально теплой погода может быть в западных, южных и юго-западных областях", – говорит Вера Балабух.

Также климатологи отмечает, что неустойчивой погода будет в июле, в этот период ожидается большое количество гроз с градом, шквальный ветер. Температура также в среднем превысит норму на 1-2 градуса.

"Град и ливни для лета – обычные явления, такие конвективные явления характерны для июля, и этим летом не будет исключения", – отмечает специалист.

Также немного жарче нормы будет и август. В прошлом году этот месяц оказался очень жарким и побил рекорды за все время инструментальных наблюдений.

По словам Балабух, этим летом не ожидаются долгие засушливые периоды, хотя в отдельных регионах засуха все же возможна. Также не ожидаются периоды затяжных дождей.

Во второй половине июня придет жара до +30

По словам профессора, главной научной сотрудницы Украинского Гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазиры Мартазиновой, в конце апреля и начале мая нас ждет похолодание, вплоть до ночных заморозков. Но постепенно температура будет подниматься.

В конце первой декады мая и до середины июня в Украине пройдут дожди. По словам Вазиры Мартазиновой, в мае влаги будет много, в июне меньше. При этом дожди могут быть сильными, передними и штормовыми.

В то же время во второй половине июня нас ожидает жара до +30 градусов.

На Пасху, 5 мая, осадков не ожидается.

Урожай обещает быть хорошим. Если судить по отчетам, которые дают наши агрометеорологи, состояние посевов – хорошее. И это благодаря тому, что у нас наблюдался аномально теплый февраль и март. Поэтому вегетация растений началась значительно раньше – от двух недель до 1,5 месяцев. И посев озимых культур прошел гораздо раньше, этому способствовали высокая температура воздуха и достаточное количество влаги.

От чего зависит погода

Во многом формирование погоды зависит от происходящих в океане процессов, в частности в экваториальных широтах. Эль-Ниньо – теплое течение и Ла-Нинья – холодное течение влияют на погоду в США, Австралии, странах восточной Азии и Европе.

Как сообщают на зарубежных сайтах погоды, сейчас идет как раз смена теплой фазы Эль-Ниньо на холодную – Ла-Нинья. На поверхности образовались холодные "пятна" воды.

С помощью пассатов и течений эти пятна двигаются с запада на восток. Это может создать погодные аномалии.

И если Ла-Нинья принесет в США, Канаду летнюю жару, то в Европе лето будет более умеренным. Прохладнее и с осадками его ожидают на севере Европы, а в центральной и южной части могут быть более засушливые летние периоды.

По словам Веры Балабух, влияние Ла-Нинья в Украине особенно ощущали в 2020 году, этот год стал одним из самых теплых. Тенденцию сменил только 2023 год.