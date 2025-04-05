Местами сильный дождь и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на субботу

В субботу, 5 апреля, погода в Украине будет дождливая. В части регионов прогнозируют грозы. Также возможны сильные порывы ветра.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, похолодание и дожди покроют почти всю территорию нашей страны.

Ночью ожидается небольшой дождь в западных, южных и юго-восточных областях.

Днем осадки пройдут уже по всей территории Украины. Так, в Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь. В центральных и восточных областях, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях – местами грозы. На остальной территории ожидаются умеренные осадки.

Ветер будет двигаться по западному и юго-западному направлениям со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем в центральных областях, в Карпатах и Закарпатье местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +3…+8 градусов. Днем прогнозируется от 12 до 17 градусов тепла.

В северных, Винницкой и Черкасской областях синоптики обещают +9...+14. Холоднее всего будет на западе страны, где столбики термометров не поднимутся выше +5...+10 градусов.

В Киеве и области в субботу, 5 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, а днем будет идти дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, а днем будет колебаться в медах +12…+14.

По области ночью ожидается +3...+8, днем от +9 до +14.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, на Украину надвигаются заморозки. Они будут носить потенциально опасный характер. Поэтому следует следить за предупреждениями от синоптиков, чтобы быть готовыми к любому проявлению погоды.

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