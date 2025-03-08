Местами ожидаются ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 9 марта

В воскресенье, 9 марта, в Украине станет немного прохладнее. Местами иногда даже возможны заморозки.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Кроме того, в восточных областях ночью и утром местами возможен туман.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет от 3°С тепла до 2° мороза, днем 13-18°С тепла. На побережье морей 7-12°С.

В Киеве и области осадков не ожидается. Возможна небольшая облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 13-18°С тепла. В Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 16-18°С", – прогнозируют в "Укргидрометцентре".

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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