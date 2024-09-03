Местами небольшой дождь и порывы ветра: какой будет погода в Украине 3 сентября

Погода в Украине во вторник, 3 сентября, будет переменчивой, впрочем, преимущественно жаркой – температура воздуха по стране будет колебаться от +27 до +31 градуса. В некоторых регионах возможны небольшие дожди и порывы ветра.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Днем ожидаются кратковременные дожди в юго-восточных регионах и на Харьковщине.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях днем от +26 до +31 градуса, ночью от +12 до +17. На востоке и юге днем от +23 до +28, ночью около +20. В северных и центральных регионах днем столбики термометров будут показывать от +27 до +30, в Карпатах прогнозируют днем от +20 до +25, ночью от +9 до +14.

В Киевской области 3 сентября ожидается переменная облачность, без осадков; ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в области ночью от +15 до +20, днем от +26 до +31 градуса. В Киеве ночью от +18 до +20, днем около +30.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. 3-5 сентября (кроме большей части Одесской области и Крыма) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в сентябре жара начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, среднемесячная температура, впрочем, прогнозируется несколько выше нормы. Дожди будут в течение месяца также умеренно.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко считает, что снижение температуры в Украине возможно с 3 сентября. 2 сентября в основном была теплая и солнечная погода с отдельными осадками в некоторых восточных регионах.

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