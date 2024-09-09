Местами дожди с переходом в грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, в Украине прогнозируются дожди с переходом в грозы. В частности, непогода ожидается в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". На остальной территории без осадков. Но возможна переменная облачность.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 17 °; днем 24-29°, в Прикарпатье и Закарпатье 17-22°.

В Киевской области осадков синоптики не прогнозируют, но возможна переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 12-14°С, днем 25-27°С.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности с 10 по 12 сентября. На всей территории Украины кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской, а 11 и 12 сентября и Львовской, Волынской области. 10 сентября в Крыму также ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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