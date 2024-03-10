Местами дожди и штормовой ветер: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на понедельник

В понедельник, 11 марта, антициклон принесет сухую погоду в большинство областей Украины. В то же время на западе страны ожидаются дожди и сильный ветер.

Такой прогноз дала украинская синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в понедельник Украина окажется под влиянием антициклона Klemens, поэтому осадков на большинстве территорий не будет.

"Однако близость атмосферных фронтов циклонической системы Elfi вызовет завтра в западных областях дожди и сильный ветер", – спрогнозировала синоптик.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха существенно не изменится. Ночью -1...-7 градусов, на западе +1...+5.

В течение дня на севере и востоке +1...+4, в центральных областях +5...+8, в Полтавской области +2...+4.

На юге и на западе +6...+11 градусов, на Закарпатье до +15 градусов.

В Киеве без осадков. Ночью -1...-4 градуса, днем около +5.

"В дальнейшем ожидается снижение температуры воздуха и увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега. Весна, как и все мы, бывает с разным настроением", – написала синоптик.

Как собщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Наихудшая ситуация на левом берегу – в районе Соцгорода и Харьковского массива.

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