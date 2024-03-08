В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: где проблемы. Карта

В Киеве в пятницу, 8 марта, с утра зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В частности, самая плохая ситуация на левом берегу города – в районе Соцгорода и Харьковском массиве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Радиационный фон в норме.

"Киеву утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний – на правом", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что жителям левого берега к улучшению ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 12 марта включаются резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 8 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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