Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с Черкасщины. Фото

На Купянском направлении фронта, отражая атаки оккупантов, погиб воин Сергей Дяченко из Черкасской области. Защитнику навеки осталось 52 года.

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О потере сообщил Шполянский городской совет. В громаде объявили трехдневный траур – с 30 июня по 2 июля.

Шполянин Сергей Васильевич Дяченко, 03.02.1973 года рождения, в рядах ВСУ служил стрелком взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Имел звание младшего сержанта.

Жизнь защитника оборвалась в бою вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области. Прощание с воином состоится 1 июля в родном крае.

"Соболезнуем семье, друзьям, знакомым и побратимам погибшего и скорбим вместе с вами по поводу невосполнимой утраты... Почтим достойно нашего Защитника! Вечная слава и вечная память! Покойся с ангелами, отважный воин!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 27-летний старший лейтенант полиции Андрей Шевченко с Черкасщины. Он был помощником дежурного сектора реагирования патрульной полиции в городе Каменка, а в июне 2024 года, во время формирования стрелкового батальона ГУНП в области, не колеблясь, присоединился к войску.

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