Мечтали большинство женщин: какая профессия в СССР считалась очень уважаемой

В Советском Союзе, несмотря на декларируемое равенство, существовало определенное "половое" разделение профессий. Некоторые сферы деятельности считались более "мужскими" (например, шахтер), а другие - "женскими".

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Тем не менее были и такие, которые, хоть и ассоциировались преимущественно с женщинами, давали им возможность зарабатывать значительно больше, чем среднестатистический мужчина, занимающий другую должность. Это выходит за рамки стандартного представления о равной оплате труда для аналогичных должностей, раскрывая неожиданные нюансы советской экономической и социальной системы.

Этими профессиями мечтали овладеть многие женщины, ведь они обещали не только престиж, но и значительные материальные преимущества.

Престиж и привилегии стюардесс

Одной из самых уважаемых и престижных женских профессий в СССР была стюардесса. Основным стимулом для желающих стать бортпроводницей была не только романтика неба, но и довольно достойная зарплата - от 200 до 250 рублей в месяц. Это было значительно выше средней заработной платы по стране. Кроме того, стюардессы имели право на длительный отпуск - более 70 дней, который можно было взять в любое время года, что было значительной привилегией.

Требования к кандидаткам были строгими: первостепенное значение имели внешний вид, возраст, уровень образования и владение иностранными языками. После прохождения подготовительных курсов обязательно проводилось собеседование в политотделе. Если кандидатура девушки не устраивала партийных сотрудников, все попытки устроиться на работу оказывались безуспешными, что свидетельствовало о высоком контроле и отборе.

"Женские" профессии в СССР с высокими заработками

Несмотря на то, что мужчины и женщины на аналогичных должностях получали одинаковую оплату труда, существовали так называемые "женские профессии", которые позволяли представительницам прекрасного пола зарабатывать значительно больше.

Кинорежиссеры - эта профессия считалась одновременно мужской и женской, с одинаковой ставкой для всех. Официальная зарплата редко превышала 200 рублей, но выплачивались "постановочные надбавки". За съемку одного полнометражного фильма режиссер получал от 4 до 6,5 тысячи рублей, а за двухсерийный фильм "бонусы" удваивались.

Спортсменки - по "режиссерскому" принципу оплачивался и труд спортсменок. К официальной зарплате (250-300 рублей) доплачивали за установленные рекорды и победы на крупных соревнованиях. Самые талантливые спортсменки могли зарабатывать до 1500-2000 рублей ежемесячно.

Звезды эстрады - гонорар за один концерт известной певицы в СССР составлял 400-500 рублей. Несколько концертов в месяц могли принести значительную сумму, которая добавлялась к относительно небольшой зарплате.

Директора магазинов и ученые - женщины также занимали важные должности в торговой сфере. Директора магазинов, ресторанов, торговых сетей, которыми чаще становились женщины, имели ставку около 600 рублей в месяц. По меркам того времени это были очень приличные деньги, позволявшие прекрасно жить.

Особым уважением в Советском Союзе пользовались ученые. Космонавтам платили до 5 тысяч рублей. Профессора, руководители институтов и исследовательских центров получали от 500 до 1000 рублей ежемесячно. Кроме высокой зарплаты, они также могли рассчитывать на получение квартир, путевок и пользовались служебным транспортом, что делало эти профессии одними из самых привлекательных.

OBOZ.UA ранее писал о профессиях в СССР, которых стеснялись советские мужчины.

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