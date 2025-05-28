Каких профессий стеснялись мужчины в СССР: перечень

В Советском Союзе, где идеология диктовала многие аспекты жизни, включая выбор профессии, существовало негласное разделение на "престижные" и "непрестижные" виды деятельности. Хотя мальчики часто мечтали о романтических профессиях космонавтов или пилотов, реальность взрослой жизни предлагала и другие варианты, которые совсем не вызывали энтузиазма.

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Низкая оплата труда, отсутствие перспектив для карьерного роста и отсутствие общественного признания делали определенные профессии крайне нежелательными для мужчин. Это создавало интересный социокультурный феномен, который отражал ценности того времени.

Профессии с низким престижем: от дворника до грузчика

Одной из наименее желанных профессий был дворник. Из-за низкой зарплаты и тяжелого физического труда эту работу выбирали редко, преимущественно люди с алкогольной зависимостью или те, кто не мог найти себя в других сферах. Подобная ситуация была со сторожами, лифтерами и кочегарами. Эти профессии часто становились выбором для творческих личностей или тех, кому просто нужна была запись в трудовой книжке, как, например, известный музыкант Виктор Цой. Грузчик также считался непрестижной работой из-за тяжелых условий и минимальной оплаты, хотя некоторые находили в ней негласные преимущества, получая "благодарности" за дефицитные товары.

Сантехники: необходимость и общественный стереотип

Профессия сантехника в СССР также имела низкий престиж. Часто ее связывали с неудачами в жизни, а низкая официальная зарплата и распространенное пьянство среди представителей этой сферы только усиливали негативное отношение. Однако, несмотря на это, сантехники всегда были очень востребованными, ведь их услуги были незаменимыми. Это приводило к тому, что они часто получали неофициальные доплаты, что делало их труд хоть и непрестижным, но финансово выгодным.

Педагогика: "женское" дело

Учительская профессия в Советском Союзе редко привлекала мужчин. Педагогика вообще считалась "женским" делом. Многие молодые мужчины поступали в педагогические вузы только с одной целью - получить отсрочку от службы в армии. После окончания учебы они часто не работали по специальности, отдавая предпочтение другим, более "мужским" и престижным, по их мнению, профессиям.

Водитель мусоровоза и инженер: неожиданные аспекты

Работа водителя мусоровоза, несмотря на общее уважение к водителям, считалась "грязной". Однако некоторые работники этой сферы умудрялись находить в мусоре ценные вещи, например, антиквариат, что позволяло им неплохо зарабатывать. Профессия инженера, хотя и была важной, имела низкие заработки, а из-за доступа к секретной информации инженеры не могли выезжать за границу. Уважение к представителям этой профессии возрастало только после значительных карьерных достижений.

Медицинский персонал: разница в восприятии

Среди медицинского персонала также были профессии, которые не привлекали мужчин. Санитары, фельдшеры и терапевты часто считались тяжелыми и низкооплачиваемыми. Однако узкопрофильные врачи, такие как хирурги или стоматологи, имели определенную популярность среди мужчин, что свидетельствует о разном восприятии медицинских специальностей в советском обществе.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему некоторые профессии в СССР считались позорными.

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