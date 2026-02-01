Мечтал и в дальнейшем работать учителем: на войне погиб Герой с Волыни. Фото

В результате атаки FPV-дрона в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ Сергей Федорук с псевдонимом Лукич. До полномасштабного вторжения он много лет работал учителем в сельской школе на Волыни. Трагедия произошла 26 января 2026 года.

О гибели военного 1 февраля по телефону сообщил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Хоминский в комментарии Суспільному Донбасс. Он уточнил обстоятельства происшествия и дату гибели.

"Сергей Федорук погиб 26 января 2026 года в результате атаки FPV-дрона", – сказал Сергей Хоминский.

Еще в октябре Сергей Федорук общался с журналистами Общественного Донбасс и рассказывал о своей гражданской жизни. Он отмечал, что 32 года работал в сельской школе на Волыни, где преподавал географию и химию. В его семье было три поколения педагогов – мама, он сам, жена и дочь.

Служба на фронте

В октябре 2025 года военный говорил, что школьные знания стали полезными и на войне. География помогала ориентироваться на местности, а химия – во время работы со взрывчатыми веществами.

Сергей Федорук служил в Вооруженных силах Украины с первых дней полномасштабной войны, руководил инженерно-саперным подразделением и выполнял задачи в Донецкой области. На тот момент 59-летний Лукич говорил, что мечтает вернуться к мирной жизни и снова работать по специальности учителя.

