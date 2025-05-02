Маркер российской пропаганды: в Полтаве снесли монумент на месте отдыха Петра I. Фото

В Полтаве снесли часть элементов памятника на так называемом месте отдыха императора Петра I, который являлся одним из маркеров российской пропаганды. Памятник расположен в историческом центре города, на пересечении улиц Спасской и Пилипа Орлика.

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На его месте позже появится новый объект, представляющий украинские национальные ценности. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины в пятницу, 2 мая.

Отмечается, что демонтаж памятника осуществляется поэтапно с соблюдением всех требований действующего законодательства и научно-методических рекомендаций. Предварительно все элементы монумента прошли техническое обследование и профессиональную оценку.

Местные СМИ пишут, что с объекта уже сняты шлем, щит, меч и фигурные элементы со стилизованными перьями. Осталось снять 4 скульптурных гирлянды и разобрать медные листы постамента.

"Как отмечают в Полтавском городском совете, памятник был одним из маркеров российской имперской пропаганды, который формировал искаженное представление о местной истории. В дальнейшем на этом месте — в историческом центре Полтавы, на перекрестке улиц Спасской и Филиппа Орлика — планируется установка нового объекта, который будет представлять украинские национальные ценности, достоинство и истинное историческое видение", – рассказали в МКСК.

Напомним, что на месте, где ныне перекресток улиц Спасской и Пилипа Орлика в Полтаве, отдыхал русский царь Петр I. Здесь он останавливался на второй день после Полтавской битвы. В 1817 году в его честь установили кирпичный памятник, а в 1849 году его заменили новым, вылитым из чугуна.

Экспертный совет Минкульта 8 сентября 2022 года рекомендовал демонтировать и убрать из публичного пространства три монумента в Полтаве. Это Монумент Славы в Корпусном парке, памятник на месте отдыха Петра I, а еще – защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пределах дерусификации демонтировали памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Он расположен возле Александровской больницы.

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