В Киеве был демонтирован памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Фото

В Печерском районе Киева в рамках дерусификации был демонтирован памятник российскому физиологу Ивану Павлову. Он находился возле Александровской больницы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента территориального контроля города Киева КГГА. Монумент в дальнейшем будет храниться в музее Антонова.

"В столице продолжается дерусификация и очищение публичного пространства от объектов, связанных с российскими деятелями. В Печерском районе возле Александровской больницы специалисты КП "Киевблагоустройство" во исполнение поручения Департамента территориального контроля города Киева демонтировали памятник Ивану Павлову, российскому физиологу", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на вклад в науку, фигура этого ученого связана с имперским нарративом. Исторически школа Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях. В частности, для этих экспериментов использовали беспризорных детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества. В дальнейшем он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где находятся другие демонтированные объекты.

С 2022 года коммунальные службы уже демонтировали 59 объектов, включая памятник Щорсу. Всего по состоянию на конец января 2025 года в Киеве было убрано 118 таких объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 декабря Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве провел демонтаж букв, которыми изложены названия городов и изображения советской медали "Золотая Звезда" на Аллее городов-героев. Были убраны названия русских и белорусских городов.

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