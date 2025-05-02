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Маринованная закуска из огурцов к шашлыку: готовится 10 минут
Свежие огурцы – отличная основа для приготовления легких салатов, а также закусок и консервации. Для того, чтобы огурцы не были горькими, их нужно замочить в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски к шашлыку из огурцов, с чесноком и чили.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Соль – 1-2 ч.л
- Мед – 2 ч.л
- Чеснок – 6 зубцов
- Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка)
- Горчица в зернах – 2 ст.л
- Перец чили (по вкусу) – 1/2 шт.
- Лимонный сок – 1/2 шт.
- Масло растительное – 50 мл
Способ приготовления:
1. Огурцы разрезать пополам. Если больше, то на четыре части.
2. Размельчить зелень, чеснок и перец чили. Добавьте все ингредиенты и смешайте.
3. Поставить в холодильник мариноваться на 2 часа. Периодически перемешивать.
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