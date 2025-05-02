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Маринованная закуска из огурцов к шашлыку: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
195
Рецепт закуски

Свежие огурцы – отличная основа для приготовления легких салатов, а также закусок и консервации. Для того, чтобы огурцы не были горькими, их нужно замочить в холодной воде.

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Свежие огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски к шашлыку из огурцов, с чесноком и чили.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг
  • Соль – 1-2 ч.л
  • Мед – 2 ч.л
  • Чеснок – 6 зубцов
  • Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка)
  • Горчица в зернах – 2 ст.л
  • Перец чили (по вкусу) – 1/2 шт.
  • Лимонный сок – 1/2 шт.
  • Масло растительное – 50 мл

Способ приготовления:

1. Огурцы разрезать пополам. Если больше, то на четыре части.

Огурцы для закуски

2. Размельчить зелень, чеснок и перец чили. Добавьте все ингредиенты и смешайте.

Приготовление закуски

3. Поставить в холодильник мариноваться на 2 часа. Периодически перемешивать.

Готовая закуска

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