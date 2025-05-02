Маринованная закуска из огурцов к шашлыку: готовится 10 минут

Свежие огурцы – отличная основа для приготовления легких салатов, а также закусок и консервации. Для того, чтобы огурцы не были горькими, их нужно замочить в холодной воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски к шашлыку из огурцов, с чесноком и чили.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Соль – 1-2 ч.л

Мед – 2 ч.л

Чеснок – 6 зубцов

Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка)

Горчица в зернах – 2 ст.л

Перец чили (по вкусу) – 1/2 шт.

Лимонный сок – 1/2 шт.

Масло растительное – 50 мл

Способ приготовления:

1. Огурцы разрезать пополам. Если больше, то на четыре части.

2. Размельчить зелень, чеснок и перец чили. Добавьте все ингредиенты и смешайте.

3. Поставить в холодильник мариноваться на 2 часа. Периодически перемешивать.

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