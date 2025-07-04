'Мамочка, привет...': сеть растрогал звонок освобожденного из российского плена защитника. Видео

В пятницу, 4 июля, Украина и страна-агрессор Россия провели очередной этап обмена военнопленными. После того как украинские бойцы ступили на родную землю, сеть растрогал звонок освобожденного защитника, который за долгое время услышал родной голос своей мамы по телефону.

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Душевное видео в своем Telegram-канале обнародовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что разговор был наполнен искренними словами и радостью, хотя и сквозь слезы.

На кадрах видно, как освобожденный защитник пытается держаться и успокаивает своего самого дорогого человека словами благодарности и поддержки.

"Мамочка, привет. Привет, моя дорогая. Мама, ты главное не нервничай, все нормально. Вы там живы, здоровы? Все целы? Держись, мамочка, очень прошу тебя, я приеду. Я тебя буду защищать и оберегать. Не нервничай, передавай всем привет", – сказал военный.

Лубинец отметил, что такой искренний разговор является символом возвращения к жизни и веры в будущее.

"Мамочка, привет..." – первые слова освобожденного защитника из плена. Эти простые, но искренние слова полны невероятной радостью и символизируют возвращение к жизни и надежду на будущее", – написал омбудсмен.

Напомним, 4 июля во время очередного этапа обмена военнопленными домой вернулись воины, которые защищали Украину в разных регионах. Среди них бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также НГУ, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

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